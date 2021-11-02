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2日のカナダドル・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン
*09:29JST 2日のカナダドル・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン
○カナダドル・円 （予想レンジ：91.60円-92.60円）
【買い要因】
・ウイルスワクチン接種拡大
・カナダ中銀は量的緩和策を終了
・原油価格の高止まり
・米国の低金利政策は長期化の公算
【売り要因】
・中国経済の先行き不安
・原油価格の下落
・米長期金利の下げ渋り
・カナダ中銀総裁は通貨高を懸念
■支持抵抗ライン
支持抵抗ライン：カナダドル・円 （終値 92.17円）
・ボリンジャー+2σ 93.99
・HBOP 92.85
・ピボット R2 92.67
・ピボット R1 92.42
・ピボット P 92.24
・終値 92.17
・転換線 92.14
・5日移動平均 92.06
・ピボット S1 91.99
・ピボット S2 91.81
・LBOP 91.55
・ボリンジャー20日移動平均 91.34
・21日移動平均 91.19
・基準線 90.10
・ボリンジャー-2σ 88.70
・55日移動平均 88.53
・90日移動平均 88.32
・200日移動平均 87.69
・先行スパン 2 86.57
・先行スパン 1 86.44
＊HBOP＝High Break Point
＊LBOP＝Low Break Point
＊日本時間6:00現在のNY終値を使用《FA》
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