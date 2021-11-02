

*09:29JST 2日のカナダドル・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン

○カナダドル・円 （予想レンジ：91.60円-92.60円）

【買い要因】

・ウイルスワクチン接種拡大

・カナダ中銀は量的緩和策を終了

・原油価格の高止まり

・米国の低金利政策は長期化の公算

【売り要因】

・中国経済の先行き不安

・原油価格の下落

・米長期金利の下げ渋り

・カナダ中銀総裁は通貨高を懸念



■支持抵抗ライン

支持抵抗ライン：カナダドル・円 （終値 92.17円）

・ボリンジャー+2σ 93.99

・HBOP 92.85

・ピボット R2 92.67

・ピボット R1 92.42

・ピボット P 92.24

・終値 92.17

・転換線 92.14

・5日移動平均 92.06

・ピボット S1 91.99

・ピボット S2 91.81

・LBOP 91.55

・ボリンジャー20日移動平均 91.34

・21日移動平均 91.19

・基準線 90.10

・ボリンジャー-2σ 88.70

・55日移動平均 88.53

・90日移動平均 88.32

・200日移動平均 87.69

・先行スパン 2 86.57

・先行スパン 1 86.44



＊HBOP＝High Break Point

＊LBOP＝Low Break Point

＊日本時間6:00現在のNY終値を使用《FA》