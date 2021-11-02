関連記事
2日のNZドル・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン
*09:31JST 2日のNZドル・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン
○NZドル・円 （予想レンジ：81.40円-82.40円）
【買い要因】
・追加利上げ観測
・4-6月期雇用統計の改善
・4-6月期GDP成長率は予想を上回る
【売り要因】
・中国経済の先行き不安
・一部地域における都市封鎖措置継続
・米長期金利の上昇
・主要国の株安
■支持抵抗ライン
支持抵抗ライン：NZドル・円 （終値 81.91円）
・ボリンジャー+2σ 83.86
・HBOP 82.96
・ピボット R2 82.59
・ピボット R1 82.25
・終値 81.91
・ピボット P 81.87
・5日移動平均 81.76
・転換線 81.75
・ピボット S1 81.53
・ピボット S2 81.15
・LBOP 80.81
・ボリンジャー20日移動平均 80.25
・21日移動平均 80.11
・基準線 79.47
・55日移動平均 78.31
・90日移動平均 77.82
・200日移動平均 77.73
・先行スパン 1 76.97
・ボリンジャー-2σ 76.64
・先行スパン 2 76.61
＊HBOP＝High Break Point
＊LBOP＝Low Break Point
＊日本時間6:00現在のNY終値を使用《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 2日のスイスフラン・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン 11/ 2 09:33
- 2日の豪ドル・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン 11/ 2 09:32
- 2日のドル・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン 11/ 2 09:31
- 2日のユーロ・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン 11/ 2 09:30
- 2日の南アランド・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン 11/ 2 09:29