

*09:31JST 2日のNZドル・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン

○NZドル・円 （予想レンジ：81.40円-82.40円）

【買い要因】

・追加利上げ観測

・4-6月期雇用統計の改善

・4-6月期GDP成長率は予想を上回る

【売り要因】

・中国経済の先行き不安

・一部地域における都市封鎖措置継続

・米長期金利の上昇

・主要国の株安



■支持抵抗ライン

支持抵抗ライン：NZドル・円 （終値 81.91円）

・ボリンジャー+2σ 83.86

・HBOP 82.96

・ピボット R2 82.59

・ピボット R1 82.25

・終値 81.91

・ピボット P 81.87

・5日移動平均 81.76

・転換線 81.75

・ピボット S1 81.53

・ピボット S2 81.15

・LBOP 80.81

・ボリンジャー20日移動平均 80.25

・21日移動平均 80.11

・基準線 79.47

・55日移動平均 78.31

・90日移動平均 77.82

・200日移動平均 77.73

・先行スパン 1 76.97

・ボリンジャー-2σ 76.64

・先行スパン 2 76.61



＊HBOP＝High Break Point

＊LBOP＝Low Break Point

＊日本時間6:00現在のNY終値を使用《FA》