

*09:33JST 2日のスイスフラン・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン

○スイスフラン・円 （予想レンジ：124.80円-125.80円）

【買い要因】

・ユーロ高・円安

・米国の低金利政策は長期化の公算

・米利上げはインフレ率の大幅上昇が必要との見方

・米国の雇用拡大ペースの減速

【売り要因】

・スイス中央銀行は通貨高阻止で積極的な為替介入を継続へ

・中東情勢の安定化

・米長期金利の上昇

・ユーロ安・円高の相場展開



■支持抵抗ライン

支持抵抗ライン：スイスフラン・円 （終値 125.38円）

・HBOP 126.75

・ボリンジャー+2σ 126.27

・ピボット R2 126.11

・ピボット R1 125.75

・終値 125.38

・ピボット P 125.11

・ピボット S1 124.75

・転換線 124.50

・5日移動平均 124.49

・ピボット S2 124.11

・LBOP 123.75

・ボリンジャー20日移動平均 123.06

・21日移動平均 122.91

・基準線 122.25

・55日移動平均 120.85

・90日移動平均 120.58

・ボリンジャー-2σ 119.85

・200日移動平均 119.64

・先行スパン 2 119.38

・先行スパン 1 118.91



＊HBOP＝High Break Point

＊LBOP＝Low Break Point

＊日本時間6:00現在のNY終値を使用《FA》