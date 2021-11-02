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2日のスイスフラン・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン
*09:33JST 2日のスイスフラン・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン
○スイスフラン・円 （予想レンジ：124.80円-125.80円）
【買い要因】
・ユーロ高・円安
・米国の低金利政策は長期化の公算
・米利上げはインフレ率の大幅上昇が必要との見方
・米国の雇用拡大ペースの減速
【売り要因】
・スイス中央銀行は通貨高阻止で積極的な為替介入を継続へ
・中東情勢の安定化
・米長期金利の上昇
・ユーロ安・円高の相場展開
■支持抵抗ライン
支持抵抗ライン：スイスフラン・円 （終値 125.38円）
・HBOP 126.75
・ボリンジャー+2σ 126.27
・ピボット R2 126.11
・ピボット R1 125.75
・終値 125.38
・ピボット P 125.11
・ピボット S1 124.75
・転換線 124.50
・5日移動平均 124.49
・ピボット S2 124.11
・LBOP 123.75
・ボリンジャー20日移動平均 123.06
・21日移動平均 122.91
・基準線 122.25
・55日移動平均 120.85
・90日移動平均 120.58
・ボリンジャー-2σ 119.85
・200日移動平均 119.64
・先行スパン 2 119.38
・先行スパン 1 118.91
＊HBOP＝High Break Point
＊LBOP＝Low Break Point
＊日本時間6:00現在のNY終値を使用《FA》
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