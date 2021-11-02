

*09:30JST 2日のユーロ・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン

○ユーロ・円 （予想レンジ：131.80円-132.80円）

【買い要因】

・インフレの上方リスク

・量的緩和策の段階的な縮小

・雇用情勢の改善傾向

・ECBは2022年末までに利上げ実施も

【売り要因】

・ECBの大規模金融緩和策は長期間継続へ

・ウイルス感染拡大で景気回復に遅れも

・ユーロ圏のインフレ加速の可能性低下

・ドイツの企業景況感悪化



■支持抵抗ライン

支持抵抗ライン：ユーロ・円 （終値 132.31円）

・ボリンジャー+2σ 134.28

・HBOP 133.40

・ピボット R2 132.92

・ピボット R1 132.62

・転換線 132.52

・終値 132.31

・5日移動平均 132.24

・ピボット P 132.14

・ピボット S1 131.84

・ボリンジャー20日移動平均 131.56

・21日移動平均 131.43

・ピボット S2 131.36

・LBOP 131.06

・基準線 130.91

・200日移動平均 130.28

・55日移動平均 130.17

・90日移動平均 130.17

・先行スパン 2 129.34

・先行スパン 1 129.14

・ボリンジャー-2σ 128.84



＊HBOP＝High Break Point

＊LBOP＝Low Break Point

＊日本時間6:00現在のNY終値を使用《FA》