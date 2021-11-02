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2日のユーロ・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン

2021年11月2日 09:30

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記事提供元：フィスコ


*09:30JST 2日のユーロ・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン
○ユーロ・円　（予想レンジ：131.80円-132.80円）

【買い要因】
・インフレの上方リスク
・量的緩和策の段階的な縮小
・雇用情勢の改善傾向
・ECBは2022年末までに利上げ実施も

【売り要因】
・ECBの大規模金融緩和策は長期間継続へ
・ウイルス感染拡大で景気回復に遅れも
・ユーロ圏のインフレ加速の可能性低下
・ドイツの企業景況感悪化


■支持抵抗ライン

支持抵抗ライン：ユーロ・円 （終値 132.31円）
・ボリンジャー+2σ 134.28
・HBOP 133.40
・ピボット R2 132.92
・ピボット R1 132.62
・転換線 132.52
・終値 132.31
・5日移動平均 132.24
・ピボット P 132.14
・ピボット S1 131.84
・ボリンジャー20日移動平均 131.56
・21日移動平均 131.43
・ピボット S2 131.36
・LBOP 131.06
・基準線 130.91
・200日移動平均 130.28
・55日移動平均 130.17
・90日移動平均 130.17
・先行スパン 2 129.34
・先行スパン 1 129.14
・ボリンジャー-2σ 128.84


＊HBOP＝High Break Point
＊LBOP＝Low Break Point
＊日本時間6:00現在のNY終値を使用《FA》

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