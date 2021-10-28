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京極運輸 大幅反発、22年3月期の期末配当予想を12円に増額修正／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:56JST <9073> 京極運輸 818 +90
大幅反発。22年3月期の期末配当を従来予想の8.00円から12.00円（普通配当10.00円、記念配当2.00円。前期末実績は8.00円）に増額修正している。年間配当も同額となる。第1四半期（21年4-6月）の営業利益が前年同期比170.6％増の0.25億円になるなど業績が好調に推移しているため。さらに設立75周年の記念配当を加えた。京極運輸商事株が前日まで8日続落していたことも自律反発期待の買いにつながっているようだ。《ST》
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