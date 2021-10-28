ザイン　ストップ高買い気配、21年12月期の営業利益予想を上方修正、LSI出荷が計画上回る／新興市場スナップショット

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ストップ高買い気配。21年12月期の営業損益を従来予想の0.62億円の黒字から4.11億円の黒字（前期実績7.07億円の赤字）に上方修正している。LSI事業の既存ビジネスで計画を2割以上上回る出荷を実現できる見込みとなったことに加え、成長トレンドにある産業機器分野向けLSI出荷も順調なため。EV化が進む中国車載市場の拡大で高速情報伝送用LSI製品の出荷が計画を大きく超えることも業績予想引き上げの要因となっている。《ST》