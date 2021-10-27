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東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
*15:41JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
海運業が下落率トップ。そのほか空運業、電力・ガス業、情報・通信業、非鉄金属なども下落。一方、輸送用機器が上昇率トップ。そのほか食料品、保険業、化学工業、サービス業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 輸送用機器 ／ 3,442.4 ／ 0.91
2. 食料品 ／ 1,764.34 ／ 0.81
3. 保険業 ／ 1,137.46 ／ 0.80
4. 化学工業 ／ 2,346.28 ／ 0.74
5. サービス業 ／ 3,233.02 ／ 0.43
6. 医薬品 ／ 3,127.94 ／ 0.30
7. 小売業 ／ 1,395.39 ／ 0.23
8. 石油・石炭製品 ／ 1,091.25 ／ 0.21
9. ガラス・土石製品 ／ 1,218.58 ／ 0.11
10. 卸売業 ／ 1,890. ／ -0.03
11. 繊維業 ／ 592.54 ／ -0.11
12. 精密機器 ／ 11,386.65 ／ -0.12
13. 機械 ／ 2,318.17 ／ -0.13
14. 建設業 ／ 1,185.74 ／ -0.16
15. ゴム製品 ／ 3,522.25 ／ -0.18
16. 銀行業 ／ 145.64 ／ -0.22
17. 鉱業 ／ 284.66 ／ -0.36
18. 証券業 ／ 400.02 ／ -0.39
19. 不動産業 ／ 1,514.22 ／ -0.52
20. その他金融業 ／ 757.16 ／ -0.57
21. 金属製品 ／ 1,327.59 ／ -0.63
22. 水産・農林業 ／ 491.95 ／ -0.64
23. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,848.03 ／ -0.66
24. その他製品 ／ 3,417.6 ／ -0.73
25. 陸運業 ／ 1,890.81 ／ -0.74
26. パルプ・紙 ／ 512.61 ／ -0.76
27. 鉄鋼 ／ 483.37 ／ -0.77
28. 電気機器 ／ 3,854.37 ／ -1.00
29. 非鉄金属 ／ 1,005.52 ／ -1.19
30. 情報・通信業 ／ 4,926.14 ／ -1.27
31. 電力・ガス業 ／ 330.67 ／ -1.41
32. 空運業 ／ 206.14 ／ -1.44
33. 海運業 ／ 826.99 ／ -3.88《FA》
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