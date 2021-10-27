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中工業企業利益、欧ユーロ圏マネーサプライ、米耐久財受注など

2021年10月27日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 中工業企業利益、欧ユーロ圏マネーサプライ、米耐久財受注など
＜国内＞


日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)

新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)

AI関連の展示会「AI・人工知能EXPO」が開幕(29日まで)


＜海外＞
06:45　NZ・貿易収支(9月)　-21.44億NZドル
09:30　豪・消費者物価指数(7-9月)　3.1％　3.8％
10:30　中・工業企業利益(9月)　10.1％
17:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(9月)　7.9％
21:30　米・耐久財受注(9月)　-0.5％　1.8％
21:30　米・卸売在庫(9月)　1.2％
23:00　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.25％　0.25％
30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表　7.25％　6.25％


英・スナク財務相が秋季財政報告

ドバイ首長国・アジアインフラ投資銀行(AIIB)年次総会(28日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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