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中工業企業利益、欧ユーロ圏マネーサプライ、米耐久財受注など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 中工業企業利益、欧ユーロ圏マネーサプライ、米耐久財受注など
＜国内＞
日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)
新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)
AI関連の展示会「AI・人工知能EXPO」が開幕(29日まで)
＜海外＞
06:45 NZ・貿易収支(9月) -21.44億NZドル
09:30 豪・消費者物価指数(7-9月) 3.1％ 3.8％
10:30 中・工業企業利益(9月) 10.1％
17:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(9月) 7.9％
21:30 米・耐久財受注(9月) -0.5％ 1.8％
21:30 米・卸売在庫(9月) 1.2％
23:00 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
30:30 ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表 7.25％ 6.25％
英・スナク財務相が秋季財政報告
ドバイ首長国・アジアインフラ投資銀行(AIIB)年次総会(28日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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