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インフォネット　大幅に3日続伸、AIチャットボットがカスタマーサービスのZendeskと連携／新興市場スナップショット

2021年10月26日 13:27

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記事提供元：フィスコ


*13:27JST <4444> インフォネット 1235 +115
大幅に3日続伸。グループ会社のアイアクト（東京都中央区）がZendesk認定パートナーのエクレクト（東京都世田谷区）と共同開発した「Zendesk - Cogmo連携」の提供を開始したと発表している。Zendeskはチャット機能やFAQ構築機能を持つカスタマーサービス。アイアクトのAIチャットボット「Cogmo Attend」と連携することで、自動応答で対応しきれない質問に対してZendeskのFAQ記事の中から最適な記事の提示が可能になるという。《ST》

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