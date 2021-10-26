

*07:32JST NY金：強含みで1806.80ドル、一時1811.50ドルまで買われる

NY金先物12月限は、強含み（COMEX金12月限終値：1806.80 ↑10.50）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比+10.50ドルの1806.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1793.00ドル-1811.50ドル。アジア市場で1793.00ドルまで下げた後、ニューヨーク市場の序盤にかけて1811.50ドルまで買われた。その後は上げ渋り、株高を意識して1806.50ドルまで売られる場面があった。通常取引終了後の時間外取引では1807ドルから1810ドル近辺で推移した。《FA》