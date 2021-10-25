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25日の日本国債市場概況：債券先物は151円23銭で終了
記事提供元：フィスコ
*17:43JST 25日の日本国債市場概況：債券先物は151円23銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年12月限
寄付151円29銭 高値151円32銭 安値151円23銭 引け151円23銭
売買高総計17469枚
2年 429回 -0.110％
5年 149回 -0.065％
10年 364回 0.100％
20年 178回 0.495％
債券先物12月限は、151円29銭で取引を開始。前週末NY市場での米長期金利の低下を受けて買いが先行し、151円32銭まで上げた。その後、総選挙での自民党苦戦の見方による財政拡大思惑・国債増発懸念から売りが優勢になったといわれ、151円23銭まで下げた。財務省の流動性供給入札の結果は無難とされた。現物債の取引では、2年債が買われ、5年債、10年債、20年債が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.45％、10年債は1.65％、30年債は2.10％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.09％、英国債は1.15％、オーストラリア10年債は1.78％、NZ10年債は2.48％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30 米・9月シカゴ連銀全米活動指数（予想：0.20、8月：0.29）
・23:30 米・10月ダラス連銀製造業活動指数（予想：6.2、9月：4.6）《KK》
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