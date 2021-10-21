関連記事
【M&A速報：2021/10/21（2）】新生銀行<8303>、SBI地銀HDによるTOBに「反対」を表明
記事提供元：フィスコ
*16:43JST 【M&A速報：2021/10/21（2）】新生銀行<8303>、SBI地銀HDによるTOBに「反対」を表明
■新生銀行<8303>、SBI地銀HDによるTOBに「反対」を表明 11月19日までに同社が賛同要件を満たせば「賛同」に
■新生銀行<8303>、11月25日の臨時株主総会開催を決議
■神奈川県で設計事務所を営む設計舎三日月、山陰海岸国立公園内に立地する旅館「臨海荘」運営の今子浦臨海センターの株式取得
■かっこ<4166>、エルテス<3967>とオンライン取引におけるセキュリティ領域で資本業務提携
■シャノン<3976>、見たまま＆簡単なホームページ更新システム「vibit CMS」提供のヴィビットインタラクティヴを買収
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は3日ぶり大幅反落、東エレクとファーストリテが2銘柄で約162円分押し下げ 10/21 16:23
- 出来高変化率ランキング（14時台）～OKウェイヴ、フリューなどがランクイン 10/21 16:14
- 新興市場銘柄ダイジェスト:レンティアは年初来高値、アールプランナーが大幅に続伸 10/21 15:43
- ブイキューブ NTT東日本に「緊急対策ソリューション」を提供 10/21 15:42
- レアジョブ ベトナムオンライン英会話「Kynaforkids」運営のDVE社と資本業務提携 10/21 15:40