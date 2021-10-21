

*16:43JST 【M&A速報：2021/10/21（2）】新生銀行<8303>、SBI地銀HDによるTOBに「反対」を表明

■新生銀行<8303>、SBI地銀HDによるTOBに「反対」を表明 11月19日までに同社が賛同要件を満たせば「賛同」に

■新生銀行<8303>、11月25日の臨時株主総会開催を決議

■神奈川県で設計事務所を営む設計舎三日月、山陰海岸国立公園内に立地する旅館「臨海荘」運営の今子浦臨海センターの株式取得

■かっこ<4166>、エルテス<3967>とオンライン取引におけるセキュリティ領域で資本業務提携

■シャノン<3976>、見たまま＆簡単なホームページ更新システム「vibit CMS」提供のヴィビットインタラクティヴを買収

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》