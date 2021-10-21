関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～OKウェイヴ、フリューなどがランクイン
*16:14JST 出来高変化率ランキング（14時台）～OKウェイヴ、フリューなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月21日 14:59 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3681> ブイキューブ 6472200 401440 1512.25% 13.25%
<1591> J日経400 13804 1462.4 843.93% -1.25%
<2586> フルッタ 3000900 352880 750.40% 3.14%
<4015> アララ 1064000 181840 485.13% -5.89%
<2983> アールプランナー 93100 17220 440.65% 11.84%
<7585> かんなん 910900 183960 395.16% 9.88%
<1320> ETF225 237632 50577 369.84% -1.86%
<3667> enish 457800 102820 345.24% -2.05%
<1305> ETFTPX 1961100 443304 342.38% -1.36%
<1457> TPXベア 488 113.2 331.10% 1.4%
<3936> グロバルウェ 3426100 831880 311.85% 28.21%
<3808>* OKウェイヴ 483300 119340 304.98% 6.63%
<7363> ベビーカレンダー 25000 6260 299.36% -4.99%
<3966> ユーザベース 499700 127800 291.00% -5.18%
<7375> リファインバスG 170700 43660 290.98% 7.53%
<7092> Fast Fit 124700 3204000.00% 2.892%
<4579> ラクオリア 187800 48280 288.98% -2.8%
<6418> 金銭機 445200 121180 267.39% 2.76%
<1487> 上米債HE 30312 9387 222.91% 0.06%
<4598> DELTA-P 89700 28280 217.19% -3.11%
<6238>* フリュー 317800 100260 216.98% -4.63%
<3656>* KLab 1091800 349200 212.66% -3.25%
<4347> ブロメディア 117200 37880 209.40% 1.78%
<4932> アルマード 509900 165980 207.21% -1.84%
<6804>* ホシデン 437400 144620 202.45% 0.62%
<4078> 堺化学 1266200 421660 200.29% 0.94%
<4929> アジュバン 133000 44960 195.82% 2.71%
<2342>* トランス 343300 117520 192.12% -3.68%
<4931> 新日本製薬 112200 40780 175.13% -2.87%
<1726> BRHD 273000 100820 170.78% -2.97%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 新興市場銘柄ダイジェスト:レンティアは年初来高値、アールプランナーが大幅に続伸 10/21 15:43
- ブイキューブ NTT東日本に「緊急対策ソリューション」を提供 10/21 15:42
- レアジョブ ベトナムオンライン英会話「Kynaforkids」運営のDVE社と資本業務提携 10/21 15:40
- ヒトコムＨＤ 急伸、今期2ケタ増益への修正で国内証券が2段階格上げ 10/21 14:44
- マツキヨココカラ 急落、株価上昇や業績計画警戒視で国内証券が格下げ 10/21 14:28