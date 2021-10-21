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出来高変化率ランキング（14時台）～OKウェイヴ、フリューなどがランクイン

2021年10月21日 16:14

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記事提供元：フィスコ


*16:14JST 出来高変化率ランキング（14時台）～OKウェイヴ、フリューなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [10月21日　14:59　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3681> ブイキューブ　　　 　6472200 　401440　 1512.25% 13.25%
<1591> J日経400　　　 　13804 　1462.4　 843.93% -1.25%
<2586> フルッタ　　　　　 　3000900 　352880　 750.40% 3.14%
<4015> アララ　　　　　　 　1064000 　181840　 485.13% -5.89%
<2983> アールプランナー　 　93100 　17220　 440.65% 11.84%
<7585> かんなん　　　　　 　910900 　183960　 395.16% 9.88%
<1320> ETF225　　　 　237632 　50577　 369.84% -1.86%
<3667> enish　　　　 　457800 　102820　 345.24% -2.05%
<1305> ETFTPX　　　 　1961100 　443304　 342.38% -1.36%
<1457> TPXベア　　　　 　488 　113.2　 331.10% 1.4%
<3936> グロバルウェ　　　 　3426100 　831880　 311.85% 28.21%
<3808>* OKウェイヴ　　　 　483300 　119340　 304.98% 6.63%
<7363> ベビーカレンダー　 　25000 　6260　 299.36% -4.99%
<3966> ユーザベース　　　 　499700 　127800　 291.00% -5.18%
<7375> リファインバスG　 　170700 　43660　 290.98% 7.53%
<7092> Fast　　　　　 　Fit 　124700　 3204000.00% 2.892%
<4579> ラクオリア　　　　 　187800 　48280　 288.98% -2.8%
<6418> 金銭機　　　　　　 　445200 　121180　 267.39% 2.76%
<1487> 上米債HE　　　　 　30312 　9387　 222.91% 0.06%
<4598> DELTA-P　　 　89700 　28280　 217.19% -3.11%
<6238>* フリュー　　　　　 　317800 　100260　 216.98% -4.63%
<3656>* KLab　　　　　 　1091800 　349200　 212.66% -3.25%
<4347> ブロメディア　　　 　117200 　37880　 209.40% 1.78%
<4932> アルマード　　　　 　509900 　165980　 207.21% -1.84%
<6804>* ホシデン　　　　　 　437400 　144620　 202.45% 0.62%
<4078> 堺化学　　　　　　 　1266200 　421660　 200.29% 0.94%
<4929> アジュバン　　　　 　133000 　44960　 195.82% 2.71%
<2342>* トランス　　　　　 　343300 　117520　 192.12% -3.68%
<4931> 新日本製薬　　　　 　112200 　40780　 175.13% -2.87%
<1726> BRHD　　　　　 　273000 　100820　 170.78% -2.97%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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