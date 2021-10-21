

*06:26JST 米国株式市場はまちまち、 良好な企業決算を受けた買い続く（20日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（20日）

DEC21

Ｏ 29360（ドル建て）

Ｈ 29510

Ｌ 29225

Ｃ 29325 大証比+45（イブニング比+65）

Vol 3220



DEC21

Ｏ 29355（円建て）

Ｈ 29490

Ｌ 29205

Ｃ 29300 大証比+20（イブニング比+40）

Vol 24366

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（20日）

ソニーG<6758>、ファーストリテ<9983>、富士通<6702>、資生堂<4911>がしっかり。半

面、ファナック<6954>、任天堂<7974>、デンソー<6902>、ＡＧＣ<5201>が小安いなど、

対東証比較（1ドル114.32円換算）で高安まちまち。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 177.75 -0.92 2032 0.5

6758 （SONY） ソニーG 112.46 -0.03 12856 36

9432 （NTTYY） NTT 27.51 0.25 3145 7

6954 （FANUY） ファナック 21.75 -0.16 24865 -25

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 29.31 0.71 6701 -11

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.86 0.06 670 6

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 66.14 -0.10 75606 106

7974 （NTDOY） 任天堂 54.73 -1.32 50054 -246

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 153.25 -2.95 17520 75

7267 （HMC） ホンダ 30.46 -0.11 3482 -7

6902 （DNZOY） デンソー 34.37 -0.38 7858 -20

8316 （SMFG） 三井住友 6.87 0.04 3927 12

8001 （ITOCY） 伊藤忠 58.46 -0.46 3342 12

4901 （FUJIY） 富士フイルム 77.25 -3.08 8831 20

6702 （FJTSY） 富士通 37.65 -0.04 21521 61

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 53.67 -0.18 6136 25

8031 （MITSY） 三井物 454.00 -6.46 2595 4

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.74 0.08 1566 1

7751 （CAJ） キヤノン 25.37 0.29 2900 -4

5108 （BRDCY） ブリヂストン 22.35 -0.59 5110 13

6503 （MIELY） 三菱電 28.08 0.69 1605 -1.5

7733 （OCPNY） オリンパス 22.11 -0.31 2528 3

4911 （SSDOY） 資生堂 65.62 -0.13 7502 20

8591 （IX） オリックス 96.10 -0.61 2197 5.5

6301 （KMTUY） コマツ 24.77 0.15 2832 2

6723 （RNECY） ルネサス 6.00 -0.04 1372 0

7201 （NSANY） 日産自 10.51 0.11 601 -3

1925 （DWAHY） 大和ハウス 33.17 0.01 3792 1

8802 （MITEY） 菱地所 15.68 0.30 1793 21.5

4523 （ESALY） エーザイ 72.22 0.20 8256 5

8267 （AONNY） イオン 22.74 -0.22 2600 -29.5

6645 （OMRNY） オムロン 96.10 0.00 10986 26

8053 （SSUMY） 住友商 14.15 -0.11 1618 6

9735 （SOMLY） セコム 17.67 -0.14 8080 0

2802 （AJINY） 味の素 29.91 0.06 3419 8

2503 （KNBWY） キリン 17.87 0.01 2043 11

8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.94 0.06 565 -5.3

7270 （FUJHY） SUBARU 10.02 -0.04 2291 -13

3407 （AHKSY） 旭化成 21.29 0.01 1217 1

8002 （MARUY） 丸紅 84.55 -0.81 967 7.7

1928 （SKHSY） 積水ハウス 21.04 -0.15 2405 12.5

6586 （MKTAY） マキタ 50.74 -0.62 5801 31

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 35.07 0.88 4010 10

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.48 0.07 3978 63

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.80 0.06 2747 -6

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 10.11 -0.20 5779 -21

5802 （SMTOY） 住友電 13.78 0.00 1576 24

7202 （ISUZY） いすゞ 13.78 -0.05 1575 7

6988 （NDEKY） 日東電 35.40 -0.36 8094 4

3402 （TRYIY） 東レ 12.66 0.21 724 4.5

（時価総額上位50位、1ドル114.32円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8303 （SKLKY） 新生銀 3.45 1972 76 4.01

3401 （TINLY） 帝人 14.06 1607 36 2.29

6976 （TYOYY） 太陽電 200.00 5716 126 2.25

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.48 3978 63 1.61

5802 （SMTOY） 住友電 13.78 1576 24 1.55

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6471 （NPSKY） 日精工 13.85 792 -26 -3.18

8359 （HACBY） 八十二 33.49 383 -12 -3.04

6361 （EBCOY） 荏原 26.06 5958 -182 -2.96

6753 （SHCAY） シャープ 2.94 1344 -35 -2.54

6460 （SGAMY） セガサミーＨＤ 3.48 1591 -37 -2.27



「米国株式市場概況」（20日）

ＮＹＤＯＷ

終値：35609.34 前日比：152.03

始値：35475.16 高値：35669.69 安値：35465.71

年初来高値：35669.69 年初来安値：29856.30

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：15121.68 前日比：-7.41

始値：15160.00 高値：15178.39 安値：15071.15

年初来高値：15403.44 年初来安値：12397.05

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：4536.19 前日比：16.56

始値：4524.42 高値：4540.87 安値：4524.40

年初来高値：4545.85 年初来安値：3662.71

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 2.134％ 米10年国債 1.657％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は152.03ドル高の35609.34ドル、ナスダックは7.41

ポイント安の15121.68で取引を終了した。企業の好決算を好感した買いが続き、寄り付

き後、上昇。ダウ平均株価は終日堅調に推移し、取引時間中の史上最高値を更新した。

一方、ハイテク株は金利上昇を警戒し小幅下落。セクター別では電気通信サービスやヘ

ルスケア機器・サービスが上昇した一方で、消費者サービスが下落した。

ヘルスケアのアボットラボ（ABT）は第3四半期決算で、新型コロナウイルス抗原迅速診

断キットの需要回復が売上を押し上げ、上昇。ソーシャル・ネットワーキング・サイト

運営のピンタレスト（PINS）はオンライン決済サービスのペイパル（PYPL）が同社買収

を検討しているとの報道で大きく買われた。ペイパル（PYPL）は下落。バイオのノババ

ックス（NVAX）は新型コロナワクチン開発において、当局の基準達成が難航していると

報じられ大きく売られた。医薬品メーカーのバイオジェン（BIIB）は目標株価引き下げ

で下落。また、動画配信のネットフリックス（NFLX）は第4四半期の有料会員の大幅増

加見通しがすでに株価に織り込み済みとの見方にアナリストが投資判断を引き下げたた

め下落した。

電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は取引終了後に決算を発表。内容が予想を上回り

時間外取引で上昇している。一方、同じく引け後に発表されたITサービスのIBM（IBM）

の決算は予想を下回り、失望感に同社株は下落。

Horiko Capital Management LLC《FA》