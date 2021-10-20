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出来高変化率ランキング（13時台）～アクロディア、リボミックなどがランクイン
*14:26JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アクロディア、リボミックなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月20日 13:33 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2315> CAICA 25035600 869680 2778.71% 7.23%
<3823> アクロディア 4940900 295100 1574.31% 8.67%
<4591>* リボミック 1801700 148200 1115.72% 10.2%
<4046> 大阪ソーダ 326100 30260 977.66% 7.47%
<3371> ソフトクリエ 128300 17680 625.68% 11.98%
<3807> フィスコ 2144300 453060 373.29% -0.5%
<2790> ナフコ 92100 19500 372.31% -1.56%
<6246> テクノスマート 168500 40420 316.87% 5.06%
<1487> 米国債券（為替ヘッジ) 20623 5437.2 279.29% -0.5%
<4485> JTOWER 751100 199080 277.29% 7.11%
<3671>* ソフトマックス 23800 6880 245.93% 4.08%
<5851> リョービ 275800 80540 242.44% -3.07%
<4434> サーバーワークス 232200 72320 221.07% 14.5%
<1457> 大和ＴＰＸベア 238 74.8 218.18% 0%
<7091> LPF 149000 46920 217.56% 2.25%
<1482>* ｉシェアーズ 米国債 238715 75332 216.88% -0.56%
<9143> SGホールディングス 1662500 530940 213.12% -5.6%
<2303>* ドーン 80100 25820 210.22% 2.47%
<4593>* ヘリオス 445400 144180 208.92% -4.91%
<4308> Jストリーム 231500 80240 188.51% 5.05%
<3768>* リスモン 50900 18100 181.22% 4.14%
<6561> HANATOUR 106800 38760 175.54% 1.65%
<6432> 竹内製作 503400 188860 166.55% 4.67%
<7585>* かんなん 378500 142820 165.02% 16%
<9625> セレスポ 65700 25320 159.48% 4.73%
<7063> バードマン 180200 72480 148.62% -10.07%
<7537> 丸文 107700 43960 145.00% 3.39%
<5609> 日鋳造 59800 24800 141.13% 1.01%
<4011> ヘッドウォーター 25900 10780 140.26% 1.76%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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