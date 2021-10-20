ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～アクロディア、リボミックなどがランクイン

2021年10月20日 14:26

印刷

記事提供元：フィスコ


*14:26JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アクロディア、リボミックなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[10月20日　13:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2315> CAICA　　　　 　25035600 　869680　 2778.71% 7.23%
<3823> アクロディア　　　 　4940900 　295100　 1574.31% 8.67%
<4591>* リボミック　　　　 　1801700 　148200　 1115.72% 10.2%
<4046> 大阪ソーダ　　　　 　326100 　30260　 977.66% 7.47%
<3371> ソフトクリエ　　　 　128300 　17680　 625.68% 11.98%
<3807> フィスコ　　　　　 　2144300 　453060　 373.29% -0.5%
<2790> ナフコ　　　　　　 　92100 　19500　 372.31% -1.56%
<6246> テクノスマート　　 　168500 　40420　 316.87% 5.06%
<1487> 米国債券（為替ヘッジ)　 　20623 　5437.2　 279.29% -0.5%
<4485> JTOWER　　　 　751100 　199080　 277.29% 7.11%
<3671>* ソフトマックス　　 　23800 　6880　 245.93% 4.08%
<5851> リョービ　　　　　 　275800 　80540　 242.44% -3.07%
<4434> サーバーワークス　 　232200 　72320　 221.07% 14.5%
<1457> 大和ＴＰＸベア　 　238 　74.8　 218.18% 0%
<7091> LPF　　　　　　 　149000 　46920　 217.56% 2.25%
<1482>* ｉシェアーズ　米国債　 　238715 　75332　 216.88% -0.56%
<9143> SGホールディングス 　1662500 　530940　 213.12% -5.6%
<2303>* ドーン　　　　　　 　80100 　25820　 210.22% 2.47%
<4593>* ヘリオス　　　　　 　445400 　144180　 208.92% -4.91%
<4308> Jストリーム　　　 　231500 　80240　 188.51% 5.05%
<3768>* リスモン　　　　　 　50900 　18100　 181.22% 4.14%
<6561> HANATOUR　 　106800 　38760　 175.54% 1.65%
<6432> 竹内製作　　　　　 　503400 　188860　 166.55% 4.67%
<7585>* かんなん　　　　　 　378500 　142820　 165.02% 16%
<9625> セレスポ　　　　　 　65700 　25320　 159.48% 4.73%
<7063> バードマン 　 　180200 　72480　 148.62% -10.07%
<7537> 丸文　　　　　　　 　107700 　43960　 145.00% 3.39%
<5609> 日鋳造　　　　　　 　59800 　24800　 141.13% 1.01%
<4011> ヘッドウォーター 　25900 　10780　 140.26% 1.76%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る