関連記事
【市場反応】米9月住宅着工件数/建設許可件数、予想下回りドル軟調
記事提供元：フィスコ
*22:02JST 【市場反応】米9月住宅着工件数/建設許可件数、予想下回りドル軟調
米商務省が発表した9月住宅着工件数は前月比‐1.6％の155.5万戸と4月来で最小となった。8月から増加予想に反し減少。8月分も158万戸へ、 161.5万戸から下方修正された。9月住宅建設許可件数は‐7.7％の158.9万戸。8月172.1万戸から予想以上に減少し1年ぶり低水準となり、今後の着工件数が減少する可能性を示唆。
米10年債利回りはもみ合い。ドル・円は114円34銭から114円26銭へじり安推移。ユーロ・ドルは1.1645−50ドルで下げ止まった。
【経済指標】
・米・9月住宅着工件数：155.5万戸（予想：161.5万戸、8月：158万戸← 161.5万戸）
・米・9月住宅建設許可件数：158.9万戸（予想：168.0万戸、8月：172.1万戸←172.1万戸）《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- NY外為：ドル軟調推移、ダウ先物136ドル高 10/19 22:28
- 日経平均テクニカル:反発、一時25日線超え 10/19 18:25
- 19日の日本国債市場概況：債券先物は151円34銭で終了 10/19 17:40
- 欧米為替見通し:ドル・円は底堅い値動きか、米金融当局者はタカ派姿勢を維持 10/19 17:25
- マザーズ先物概況:反発、時価総額上位が軒並み高、25日線を上放れする勢い 10/19 16:09