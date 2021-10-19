

*22:02JST 【市場反応】米9月住宅着工件数/建設許可件数、予想下回りドル軟調

米商務省が発表した9月住宅着工件数は前月比‐1.6％の155.5万戸と4月来で最小となった。8月から増加予想に反し減少。8月分も158万戸へ、 161.5万戸から下方修正された。9月住宅建設許可件数は‐7.7％の158.9万戸。8月172.1万戸から予想以上に減少し1年ぶり低水準となり、今後の着工件数が減少する可能性を示唆。

米10年債利回りはもみ合い。ドル・円は114円34銭から114円26銭へじり安推移。ユーロ・ドルは1.1645−50ドルで下げ止まった。

【経済指標】

・米・9月住宅着工件数：155.5万戸（予想：161.5万戸、8月：158万戸← 161.5万戸）

・米・9月住宅建設許可件数：158.9万戸（予想：168.0万戸、8月：172.1万戸←172.1万戸）《KY》