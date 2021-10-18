

*22:33JST 【市場反応】米9月鉱工業生産は予想外に2カ月連続マイナス、ドル売り

米連邦準備制度理事会（FRB）が発表した9月鉱工業生産は前月比-1.3％と、予想外に2カ月連続のマイナスとなり、2月来で最低。8月分も-0.1％と、+0.4％からマイナスに下方修正された。9月設備稼働率も75.2％と予想76.4％を下回り4月来で最低。8月分も76.2％に、76.4％から下方修正された。

サプライチェーン問題が引き続き製造業の活動を抑制している。

予想下回る結果にドル売りが優勢となった。ドル・円は114円35銭から114円22銭まで反落。ユーロ・ドルは1.1611ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・9月鉱工業生産：前月比-1.3％（予想：+0.1％、8月：-0.1％←+0.4％）

・米・9月設備稼働率：75.2％（予想：76.4％、8月：76.2％←76.4％）《KY》