“音”に特化した名作映画上映イベントが日比谷で、『ラ・ラ・ランド』『シャイニング』他豪華31作品

映画イベント「10万分の1秒の音響映画祭」が、東京・日比谷のTOHOシネマズ日比谷にて開催。2021年10月26日(火)から11月4日(木)までの期間で開催される。

■“音”に徹底的に拘った劇場で楽しむ名作映画の数々

今回開催する「10万分の1秒の音響映画祭」は、TOHOシネマズのハイエンドシアターである「プレミアムシアター」で開催する映画イベント。音響の専門家が“10万分の1秒”単位まで徹底的に調整し、極限まで遅延を解消した“滲みのない音”による音響で名作映画を楽しめる。

■『竜とそばかすの姫』『ラ・ラ・ランド』など名作邦洋映画全31作品

まさに“真の音響体験”が出来る特別な設備と共に楽しめる映画は全部で31作品をラインナップ。これまで“音”の分野で注目された様々なジャンルの映画作品を揃える。

邦画では『映画 えんとつ町のプペル』『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』『名探偵コナン 緋色の弾丸』『竜とそばかすの姫』といったアニメ作品が充実。洋画は『ラ・ラ・ランド』『セッション』『ボヘミアン・ラプソディ』『グレイテスト・ショーマン』『ワイルド・スピード/ジェットブレイク』『シャイニング』(北米公開版・デジタルリマスター版)など、音を楽しむのにぴったりな名作たちが登場する。

■音楽ライブ作品も

さらに、映画作品以外に「LOVE PSYCHEDELICO「LIVE THE GREATEST HITS 2020」』『山下達郎 シアター・ライヴ PERFORMANCE 1984-2012』といったライブ映像作品も。是非この機会に特別な劇場に足を運んでみて。

■詳細

TOHOシネマズ日比谷「10万分の1秒の音響映画祭」

開催期間:2021年10月26日(火)~11月4日(木)

開催場所:TOHOシネマズ日比谷 プレミアムシアター(スクリーン1)

住所:東京都千代田区有楽町1-2-2

料金:一般 1,900円、大学生 1,500円、高校生以下 1,000円

※特別上映作品は料金が異なる。

※上映日時は変更になる場合あり。



<上映スケジュール>



■特別上映作品

・10月26日(火)

18:00~『ミュジコフィリア』ゲスト 井之脇海、松本穂香、谷口正晃監督(予定)/2,500円

21:00~『Reframe THEATER EXPERIENCE with you』/2,500円

・10月30日(土)

19:00~「LOVE PSYCHEDELICO「LIVE THE GREATEST HITS 2020」』/当日2,500円・前売2,200円

・10月31日(日)

17:10~/19:50~『映画 えんとつ町のプペル』/2,000円

・11月1日(月)

18:30~『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』/3,000円

・11月4日(木)

『リスペクト』/2,000円



■上映作品

・10月26日(火)

ゲキ×シネ「ZIPANG PUNK 五右衛門ロック III」

・10月27日(水)

『ラ・ラ・ランド』『セッション』『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン

』

・10月28日(木)

『サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)』『アメリカン・ユートピア』『ストップ・メイキング・センス』

・10月29日(金)

『コンフィデンシャル 共助』『リョーマ! The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様』『プロメア』前日譚「ガロ」編/「リオ」編付き上映

・10月30日(土)

『ガールズ&パンツァー 劇場版』『山下達郎 シアター・ライヴ PERFORMANCE 1984-2012』『souvenir the movie ~Mariya Takeuchi Theater Live~』

・10月31日(日)

『名探偵コナン 緋色の弾丸』『ボヘミアン・ラプソディ』『竜とそばかすの姫』

・11月1日(月)

『ようこそ映画音響の世界へ』『グレイテスト・ショーマン』

・11月2日(火)

『マッドマックス 怒りのデス・ロード』『劇場版 響け!ユーフォニアム 誓いのフィナーレ』『ワイルド・スピード ジェットブレイク』

・11月3日(水・祝)

『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE キングダム』『2001 年宇宙の旅』

・11月4日(木)

『シャイニング』北米公開版〈デジタル・リマスター版〉『燃えよドラゴン』ディレクターズカット