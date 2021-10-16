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フルラ新作バッグ「フルラ スプレンディーダ」クールなシルバーチェーンが輝く3WAY仕様
記事提供元：ファッションプレス
フルラ(FURLA)から、新作バッグ「フルラ スプレンディーダ(Furla Splendida)」シリーズが登場。
■シルバーチェーンが輝くクールな新作バッグ
「フルラ スプレンディーダ」は、上品な光沢感のあるブラッシュドカーフスキンのボディと、ラウンドリンクチェーンを組み合わせた新作バッグ。ボディにシルバーチェーンをコンビネーションした、スタイリッシュな佇まいが魅力だ。
■スポーティーなウェビングストラップ付きの3WAY仕様
「フルラ スプレンディーダ」には、取り外し可能なウェビングストラップもセットに。ショルダーバッグ、クロスボディバッグ、ワンハンドルの3wayで使用することができる。エレガントなラウンドリンクチェーンで持てば、パーティーシーンにもOK。スポーティーなウェビングストラップを取り付ければ、カジュアルファッションとも好相性だ。
カラーバリエーションは、グリーン、ブラック、ホワイトの3色。サイズはSサイズと、さらにコンパクトなミニサイズが揃う。
【詳細】
フルラ 新作バッグ「フルラ スプレンディーダ」シリーズ
一部発売中 ※2021年10月現在
販売店舗：全国のフルラストア、フルラの公式オンラインストア
価格：
・フルラ スプレンディーダ ミニ ショルダー バッグ 52,800円 W20×H12×D6cm
・フルラ スプレンディーダ S ショルダー バッグ 59,400円 W25×H16×D6cm
カラー：グリーン、ブラック、ホワイト
【問い合わせ先】
フルラ ジャパン株式会社
TEL：0120-951-673
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