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ＦＬＮ 一時ストップ安、22年8月期の純利益予想10.9％減、営業利益見通しは0.4％増／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:41JST <9241> ＦＬＮ 2358 -437
一時ストップ安を付け、上場来安値を更新している。22年8月期の純利益予想を前期比10.9％減の0.71億円と発表したことが嫌気され、売りが膨らんでいるようだ。営業利益予想は0.4％増の1.01億円。地域情報流通事業で平均単価の向上を目指すほか、公共ソリューション事業でふるさと納税BPO事業の営業に注力する。21年8月期の営業利益は128.5％増の1.00億円、純利益は101.7％増の0.79億円だった。《ST》
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