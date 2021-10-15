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10/15の強弱材料

2021年10月15日 08:40

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記事提供元：フィスコ


*08:40JST 10/15
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（28550.93、+410.65）
・NYダウは上昇（34912.56、+534.75）
・ナスダック総合指数は上昇（14823.43、+251.79）
・シカゴ日経先物は上昇（28730、大阪比+160）
・1ドル113円70-80銭
・SOX指数は上昇（3291.24、+98.49）
・VIX指数は低下（16.86、-1.78）
・米原油先物は上昇（81.31、+0.87）
・米長期金利は低下
・大型経済対策への期待
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・中国企業の信用不安
・コロナ流行の長期化
・次期総選挙までの政治空白

留意事項
・第3次産業活動指数（8月）
・月例経済報告（10月）
・ユーロ圏新車販売台数（9月）
・ユーロ圏貿易収支（8月）
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（10月）
・米小売売上高（9月）
・米輸入物価指数（9月）
・米企業在庫（8月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（10月）
・インドは休場《ST》

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