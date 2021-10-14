10/14の強弱材料



*08:23JST 10/14

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（14571.64、+105.71）

・シカゴ日経先物は上昇（28195、大阪比+55）

・SOX指数は上昇（3192.75、+14.61）

・VIX指数は低下（18.64、-1.21）

・米長期金利は低下

・大型経済対策への期待

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（28140.28、-90.33）

・NYダウは下落（34377.81、-0.53）

・1ドル113円20-30銭

・米原油先物は下落（80.44、-0.20）

・中国企業の信用不安

・コロナ流行の長期化

・次期総選挙までの政治空白

留意事項

・臨時国会の会期末、衆院解散

・対外対内証券売買契約（先週）

・鉱工業生産（8月）

・設備稼働率（8月）

・高島全国銀行協会会長が定例会見

・PHCホールディングスが新規上場

・ファーストリテイリング<9983>、良品計画<7453>など決算発表

・中国消費者物価指数（9月）

・中国生産者物価指数（9月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米生産者物価コア指数（9月）

・米食品医薬品局（FDA）諮問委員会がモデルナ製とJ&J製ワクチンのブースター接種

巡り会合（15日まで）

・TSMCが決算発表

・香港は休場《ST》