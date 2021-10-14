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10/14の強弱材料

2021年10月14日 08:23

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記事提供元：フィスコ


*08:23JST 10/14
[強弱材料]

強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（14571.64、+105.71）
・シカゴ日経先物は上昇（28195、大阪比+55）
・SOX指数は上昇（3192.75、+14.61）
・VIX指数は低下（18.64、-1.21）
・米長期金利は低下
・大型経済対策への期待
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・日経平均は下落（28140.28、-90.33）
・NYダウは下落（34377.81、-0.53）
・1ドル113円20-30銭
・米原油先物は下落（80.44、-0.20）
・中国企業の信用不安
・コロナ流行の長期化
・次期総選挙までの政治空白

留意事項
・臨時国会の会期末、衆院解散
・対外対内証券売買契約（先週）
・鉱工業生産（8月）
・設備稼働率（8月）
・高島全国銀行協会会長が定例会見
・PHCホールディングスが新規上場
・ファーストリテイリング<9983>、良品計画<7453>など決算発表
・中国消費者物価指数（9月）
・中国生産者物価指数（9月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米生産者物価コア指数（9月）
・米食品医薬品局（FDA）諮問委員会がモデルナ製とJ&J製ワクチンのブースター接種
巡り会合（15日まで）
・TSMCが決算発表
・香港は休場《ST》

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