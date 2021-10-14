

*02:27JST NY外為：ドル売り再燃、米30年債入札好調で金利低下

米財務省は240億ドル規模の30年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは2.049％。テイルは1.3ベーシスポイント。応札倍率は2.36倍と、過去6回入札平均の2.31倍を上回り需要は強かった。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は70.5％と、過去6回入札平均の62.7％を上回った。

好調な入札結果を受けて米国債相場は上昇。10年債利回りは再び1.56％から1.54％まで低下した。ドル・円は113円50銭から113円35銭へじり安となった。ユーロ・ドルはNY時間の安値1.1536ドルから1.1586ドルまで上昇した。《KY》