関連記事
NY外為：ドル売り再燃、米30年債入札好調で金利低下
記事提供元：フィスコ
*02:27JST NY外為：ドル売り再燃、米30年債入札好調で金利低下
米財務省は240億ドル規模の30年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは2.049％。テイルは1.3ベーシスポイント。応札倍率は2.36倍と、過去6回入札平均の2.31倍を上回り需要は強かった。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は70.5％と、過去6回入札平均の62.7％を上回った。
好調な入札結果を受けて米国債相場は上昇。10年債利回りは再び1.56％から1.54％まで低下した。ドル・円は113円50銭から113円35銭へじり安となった。ユーロ・ドルはNY時間の安値1.1536ドルから1.1586ドルまで上昇した。《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- [ドル・円通貨オプション]変動率低下、ドル・円相場の上昇一服でOP買いが後退 10/14 04:35
- NY外為：ドル底堅い、FOMC議事要旨、月150億ドル規模のQE縮小検討 10/14 03:51
- NY外為：ドル・円113.23円まで、ダウ一時263ドル安 10/14 01:43
- NY外為：ポンド買い、英金利市場22年末までに3回の25bp利上げ織り込む 10/14 00:29
- NY外為：ドル下落に転じる、米長期金利が低下 10/13 23:31