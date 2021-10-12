

*06:15JST 米国株式市場は続落、成長見通し引き下げを嫌気（11日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（11日）

DEC21

Ｏ 28100（ドル建て）

Ｈ 28355

Ｌ 28025

Ｃ 28100 大証比-400（イブニング比-370）

Vol 5203



DEC21

Ｏ 28160（円建て）

Ｈ 28785

Ｌ 27890

Ｃ 28475 大証比-25（イブニング比+5）

Vol 32529

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（11日）

ファーストリテ<9983>、資生堂<4911>、ＡＮＡ<9202>が小じっかりな半面、ソニーG<67

58>、ソフトバンクG<9984>、ＨＯＹＡ<7741>、富士通<6702>が小安いなど、対東証比較

（1ドル113.33円換算）で高安まちまち。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 175.15 3.18 1985 -2

6758 （SONY） ソニーG 109.15 1.66 12370 -15

9432 （NTTYY） NTT 27.55 -0.29 3122 2

6954 （FANUY） ファナック 20.46 0.32 23187 2

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 28.11 0.61 6371 -45

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.86 0.00 664 0.2

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 65.00 0.21 73665 145

7974 （NTDOY） 任天堂 56.42 0.06 51148 -2

7267 （HMC） ホンダ 30.42 0.07 3447 14

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 146.87 -0.84 16645 -65

6902 （DNZOY） デンソー 33.20 0.49 7525 -2

8316 （SMFG） 三井住友 6.94 -0.01 3933 -16

8001 （ITOCY） 伊藤忠 58.30 0.70 3303 7

4901 （FUJIY） 富士フイルム 79.28 1.68 8984 -17

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 54.46 0.43 6173 43

8031 （MITSY） 三井物 456.53 11.19 2587 6

6702 （FJTSY） 富士通 35.14 0.30 19909 -71

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.81 0.00 1592 2

5108 （BRDCY） ブリヂストン 23.32 0.27 5286 14

7751 （CAJ） キヤノン 24.22 0.14 2745 -15

6503 （MIELY） 三菱電 26.92 0.00 1525 -1.5

4911 （SSDOY） 資生堂 68.36 -1.82 7747 22

7733 （OCPNY） オリンパス 20.91 0.15 2370 -1

8591 （IX） オリックス 96.04 1.02 2177 15

6301 （KMTUY） コマツ 23.63 0.01 2678 0.5

6723 （RNECY） ルネサス 5.76 -0.09 1306 0

1925 （DWAHY） 大和ハウス 33.05 0.15 3746 14

8802 （MITEY） 菱地所 15.18 -0.14 1720 -6

7201 （NSANY） 日産自 9.99 0.30 566 1.6

4523 （ESALY） エーザイ 70.62 -1.52 8003 -27

8267 （AONNY） イオン 23.54 -0.16 2668 -16.5

6645 （OMRNY） オムロン 90.47 -0.13 10253 -27

8053 （SSUMY） 住友商 14.20 0.18 1609 0.5

2503 （KNBWY） キリン 18.54 -0.04 2101 4

9735 （SOMLY） セコム 17.89 0.00 8108 -5

2802 （AJINY） 味の素 29.39 0.52 3331 -13

8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.88 -0.01 553 -4

7270 （FUJHY） SUBARU 9.51 0.26 2156 1.5

8002 （MARUY） 丸紅 84.85 1.82 962 8.8

3407 （AHKSY） 旭化成 20.81 0.22 1179 -1.5

1928 （SKHSY） 積水ハウス 20.91 -0.04 2370 1

6586 （MKTAY） マキタ 50.62 0.08 5736 16

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.50 0.02 3967 58

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 97.37 -0.55 3678 -27

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 5.08 0.13 2879 59

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 10.11 0.19 5729 -141

7202 （ISUZY） いすゞ 13.60 0.28 1541 3

6479 （MNBEY） ミネベア 47.56 1.70 2695 -65

3402 （TRYIY） 東レ 12.70 0.00 719 -1.4

6988 （NDEKY） 日東電 34.02 0.64 7712 2

（時価総額上位50位、1ドル113.33円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6952 （CSIOY） カシオ 149.63 1696 37 2.23

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 5.08 2879 59 2.09

6976 （TYOYY） 太陽電 218.00 6176 106 1.75

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.50 3967 58 1.48

8252 （MAURY） 丸井 39.12 2217 21 0.96

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6753 （SHCAY） シャープ 2.94 1333 -38 -2.77

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 10.11 5729 -141 -2.40

6479 （MNBEY） ミネベア 47.56 2695 -65 -2.36

6460 （SGAMY） セガサミーＨＤ 3.43 1555 -22 -1.40

6361 （EBCOY） 荏原 24.84 5630 -60 -1.05



「米国株式市場概況」（11日）

ＮＹＤＯＷ

終値：34496.06 前日比：-250.19

始値：34723.79 高値：34951.35 安値：34486.51

年初来高値：35631.19 年初来安値：29856.30

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：14486.20 前日比：-93.34

始値：14540.08 高値：14665.99 安値：14482.62

年初来高値：15403.44 年初来安値：12397.05

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：4361.19 前日比：-30.15

始値：4385.44 高値：4415.88 安値：4360.59

年初来高値：4545.85 年初来安値：3662.71

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 2.164％ 米10年国債 1.612％



米国株式市場は続落。ダウ平均は250.19ドル安の34496.06ドル、ナスダックは93.34ポ

イント安の14486.20で取引を終了した。買戻しの動きに寄り付き後、上昇。ただ、コロ

ンバスデーの祝日で債券市場が休場で買いが続かず、さらに、金融機関による2021年、

22年度の成長率見通し引き下げが嫌気され下落に転じた。NY原油先物が7年ぶり高値で

引け、商品価格の上昇を背景としたインフレ懸念も根強く、引けにかけて下げ幅を拡大

した。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方で、電気通信サービス、銀行

が下落。

フィンテック企業のソーファイ（SOFI）は、潜在的な銀行設立免許取得の可能性を背景

としたアナリストの投資判断引き上げを好感し、上昇。エネルギー関連のダイアモンド

バックエナジー（FANG）やハリバートン（HAL）は原油高を受けて上昇した。鉄鋼メー

カーのクリーブランド・クリフス（CLF）は金属スクラップ業者の買収を発表しスクラ

ップ業参入が明らかになり買われた。一方で、航空会社のサウスウェスト（LUV）は悪

天候や人員不足を理由に週末、2000便以上を欠航としたことが嫌気され、下落。

製薬大手のメルクは開発中の新型コロナウイルスの飲み薬「モルヌピラビル」につい

て、食品医薬品局（FDA）に緊急使用許可を申請したと発表した。



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