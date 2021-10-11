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10/11の強弱材料

2021年10月11日 08:39

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記事提供元：フィスコ


*08:39JST 10/11
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（28048.94、+370.73）
・1ドル112円20-30銭
・VIX指数は低下（18.77、-0.77）
・米原油先物は上昇（79.35、+1.05）
・大型経済対策への期待
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・NYダウは下落（34746.25、-8.69）
・ナスダック総合指数は下落（14579.54、-74.48）
・シカゴ日経先物は上昇（28075、大阪比-45）
・SOX指数は下落（3246.27、-28.21）
・米長期金利は上昇
・中国企業の信用不安
・コロナ流行の長期化
・次期総選挙までの政治空白

留意事項
・工作機械受注（9月）
・日銀「生活意識に関するアンケート調査」
・衆院代表質問
・国際通貨基金（IMF）年次総会
・ノーベル経済学賞
・米国は債券市場は祝日のため休場(コロンブスデー)
・カナダ、台湾、韓国は休場《ST》

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