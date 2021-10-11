10/11の強弱材料



*08:39JST 10/11

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28048.94、+370.73）

・1ドル112円20-30銭

・VIX指数は低下（18.77、-0.77）

・米原油先物は上昇（79.35、+1.05）

・大型経済対策への期待

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（34746.25、-8.69）

・ナスダック総合指数は下落（14579.54、-74.48）

・シカゴ日経先物は上昇（28075、大阪比-45）

・SOX指数は下落（3246.27、-28.21）

・米長期金利は上昇

・中国企業の信用不安

・コロナ流行の長期化

・次期総選挙までの政治空白

留意事項

・工作機械受注（9月）

・日銀「生活意識に関するアンケート調査」

・衆院代表質問

・国際通貨基金（IMF）年次総会

・ノーベル経済学賞

・米国は債券市場は祝日のため休場(コロンブスデー)

・カナダ、台湾、韓国は休場《ST》