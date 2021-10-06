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10/6の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:19JST 10/6
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（34314.67、+311.75）
・ナスダック総合指数は上昇（14433.83、+178.35）
・シカゴ日経先物は上昇（28175、大阪比+435）
・1ドル111円40-50銭
・SOX指数は上昇（3227.25、+47.20）
・VIX指数は低下（21.30、-1.66）
・米原油先物は上昇（78.93、+1.31）
・大型経済対策への期待
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（27822.12、-622.77）
・米長期金利は上昇
・中国企業の信用不安
・コロナ流行の長期化
・次期総選挙までの政治空白
留意事項
・車名別新車販売（9月）
・黒田日銀総裁が日米財界人会議で講演
・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・独製造業受注（8月）
・ユーロ圏小売売上高（8月）
・ADP全米雇用報告（9月）
・ブラジルFGVインフレ率（9月）
・国際決済銀行（BIS）が大手テクノロジー企業の規制巡る会合（7日まで）
・香港行政長官が施政方針演説
・ノーベル化学賞発表
・中国は休場《ST》
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