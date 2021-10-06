

*08:19JST 10/6

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（34314.67、+311.75）

・ナスダック総合指数は上昇（14433.83、+178.35）

・シカゴ日経先物は上昇（28175、大阪比+435）

・1ドル111円40-50銭

・SOX指数は上昇（3227.25、+47.20）

・VIX指数は低下（21.30、-1.66）

・米原油先物は上昇（78.93、+1.31）

・大型経済対策への期待

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（27822.12、-622.77）

・米長期金利は上昇

・中国企業の信用不安

・コロナ流行の長期化

・次期総選挙までの政治空白

留意事項

・車名別新車販売（9月）

・黒田日銀総裁が日米財界人会議で講演

・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・独製造業受注（8月）

・ユーロ圏小売売上高（8月）

・ADP全米雇用報告（9月）

・ブラジルFGVインフレ率（9月）

・国際決済銀行（BIS）が大手テクノロジー企業の規制巡る会合（7日まで）

・香港行政長官が施政方針演説

・ノーベル化学賞発表

・中国は休場《ST》