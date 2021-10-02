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NY金：下げ渋り、一時1765.20ドルまで戻す
記事提供元：フィスコ
*06:45JST NY金：下げ渋り、一時1765.20ドルまで戻す
COMEX金12月限終値：1758.40 ↑1.40
1日のNY金先物12月限は、下げ渋り。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比+1.40ドルの1758.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1749.90ドル-1765.20ドル。ニューヨーク市場の序盤にかけて1749.90ドルまで下げたが、米長期金利がやや低下したことなどから、1765.20ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では、1760ドルを挟んだ水準で推移した。《MK》
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