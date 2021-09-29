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出来高変化率ランキング（14時台）～パピレス、アストマックスなどがランクイン
*14:39JST 出来高変化率ランキング（14時台）～パピレス、アストマックスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月29日 14:25 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7681> レオクラン 68600 5000 1272.00% 15.44%
<1436> フィット 445900 60340 638.98% 16.46%
<1656> IS米国債7-10ETF 204069 29284.6 596.85% 0.11%
<3003> ヒューリック 5209300 902240 477.37% -8.19%
<1447> ITbookHD 2003100 361920 453.46% 8.83%
<7981> タカラスタン 487900 91080 435.68% 1.43%
<7514> ヒマラヤ 560200 112520 397.87% -12.54%
<2630> MXS米S&P500ヘッジ有 10097 2053.2 391.77% -1.48%
<6567> SERIOHD 134100 28520 370.20% 3.51%
<2193> COOK 2535700 561240 351.80% 7.17%
<4687> TDCソフト 168300 38600 336.01% -5.97%
<7711> 助川電 343800 78900 335.74% 2.8%
<1473> DIAMトピ 106650 25676 315.37% -1.71%
<1514> 住石HD 3861800 1028880 275.34% -2.04%
<2792> ハニーズHD 493100 134900 265.53% -3.05%
<3641>* パピレス 111800 31620 253.57% -7.55%
<2568> 上場NSQ 328190 98876 231.92% -2.1%
<4833> サクセスH 180600 55600 224.82% -0.75%
<5781> 東邦金 137700 43360 217.57% 2.85%
<7092> Fast Fitness 151400 4783200.00% 2.1652%
<7162>* アストマックス 161700 53300 203.38% -0.79%
<4347> ブロメディア 303800 100844 201.26% -5.38%
<4801> セントラルSP 115400 38440 200.21% -2.11%
<9270> バリュエンスH 70600 23840 196.14% -0.84%
<7522> ワタミ 701200 251300 179.03% 6.14%
<7694> いつも 60300 21960 174.59% -5.49%
<4275>* カーリットHD 178600 65680 171.92% 4.29%
<4918> アイビー 126700 47760 165.28% 4.26%
<2742> ハローズ 67700 26200 158.40% -6.28%
<4075>* ブレインズ 299600 118020 153.86% -9.75%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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