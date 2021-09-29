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出来高変化率ランキング（14時台）～パピレス、アストマックスなどがランクイン

2021年9月29日 14:39

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記事提供元：フィスコ


*14:39JST 出来高変化率ランキング（14時台）～パピレス、アストマックスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月29日　14:25　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<7681> レオクラン　　　　 　68600 　5000　 1272.00% 15.44%
<1436> フィット　　　　　 　445900 　60340　 638.98% 16.46%
<1656> IS米国債7-10ETF　204069 　29284.6　 596.85% 0.11%
<3003> ヒューリック　　　 　5209300 　902240　 477.37% -8.19%
<1447> ITbookHD　 　2003100 　361920　 453.46% 8.83%
<7981> タカラスタン　　　 　487900 　91080　 435.68% 1.43%
<7514> ヒマラヤ　　　　　 　560200 　112520　 397.87% -12.54%
<2630> MXS米S&P500ヘッジ有 　10097 　2053.2　 391.77% -1.48%
<6567> SERIOHD　　 　134100 　28520　 370.20% 3.51%
<2193> COOK　　　　　 　2535700 　561240　 351.80% 7.17%
<4687> TDCソフト　　　 　168300 　38600　 336.01% -5.97%
<7711> 助川電　　　　　　 　343800 　78900　 335.74% 2.8%
<1473> DIAMトピ　　　 　106650 　25676　 315.37% -1.71%
<1514> 住石HD　　　　　 　3861800 　1028880　 275.34% -2.04%
<2792> ハニーズHD　　　 　493100 　134900　 265.53% -3.05%
<3641>* パピレス　　　　　 　111800 　31620　 253.57% -7.55%
<2568> 上場NSQ　　　　 　328190 　98876　 231.92% -2.1%
<4833> サクセスH　　　　 　180600 　55600　 224.82% -0.75%
<5781> 東邦金　　　　　　 　137700 　43360　 217.57% 2.85%
<7092> Fast　　　　　 　Fitness 　151400　 4783200.00% 2.1652%
<7162>* アストマックス　　 　161700 　53300　 203.38% -0.79%
<4347> ブロメディア　　　 　303800 　100844　 201.26% -5.38%
<4801> セントラルSP　　 　115400 　38440　 200.21% -2.11%
<9270> バリュエンスH　　 　70600 　23840　 196.14% -0.84%
<7522> ワタミ　　　　　　 　701200 　251300　 179.03% 6.14%
<7694> いつも　　　　　　 　60300 　21960　 174.59% -5.49%
<4275>* カーリットHD　　 　178600 　65680　 171.92% 4.29%
<4918> アイビー　　　　　 　126700 　47760　 165.28% 4.26%
<2742> ハローズ　　　　　 　67700 　26200　 158.40% -6.28%
<4075>* ブレインズ　　　　 　299600 　118020　 153.86% -9.75%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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