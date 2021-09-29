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ファンペップ　大幅に反発、抗体誘導ペプチド「FPP003」の物質特許が日本で成立／新興市場スナップショット

2021年9月29日 13:22

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記事提供元：フィスコ


*13:22JST <4881> ファンペップ 427 +16
大幅に反発。開発中の抗体誘導ペプチド「FPP003」の物質特許が日本で成立し、特許が付与されたと発表している。抗体誘導ペプチドは化学合成で製造することが可能なため、抗体医薬品に比べ製造コストを抑制できるとされる。FPP003は大日本住友製薬<4506>との共同研究で創製した開発化合物で、豪州で尋常性乾癬を対象疾患とした第I/IIa相臨床試験、強直性脊椎炎を対象疾患とした前臨床試験を進めているという。《ST》

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