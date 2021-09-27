エイトレッドが一段高、「Twitterキャンペーン」など契機に好業績など見直される

■テレワークやDX化の動きを受けワークフローシステム伸び連続最高益の見込み

エイトレッド<3969>(東1)は9月27日、一段と出直りを強め、9%高の2817円(235円高)まで上げて年初来の高値2845円(1月25日)に迫っている。ワークフローシステム「X-point(エクスポイント)」「AgileWorks(アジャイルワークス)」などを提供し、業績は連結純利益などが連続最高を更新する見込みで好調。9月26日を「エイトレッド・ワークフローの日」とし、10月1日まで「ワークフローの日Twitterキャンペーン」を開始しており、あらためて注目し直され、好業績などへの評価が再燃したとの見方が出ている。

稟議書や総務・人事諸届、経費精算などの社内申請手続きを行うワークフローシステム「AgileWorks(アジャイルワークス)」「X-point (エクスポイント)」などを開発し、全国3500社を超える企業・自治体・官公庁・教育機関などが導入。テレワークやDX化の動きを受け拡大している。

7月に発表した第1四半期決算(2021年4～6月)は売上高が前年同期比22.9%増加し、営業利益は同53.9%増、四半期純利益も同47.2%増加した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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