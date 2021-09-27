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今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、米耐久財受注、英ベイリー英中央銀行総裁が講演など

2021年9月27日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、米耐久財受注、英ベイリー英中央銀行総裁が講演など
＜国内＞
08:50　企業向けサービス価格指数(8月)　　1.1％
14:00　景気一致指数(7月)　　94.5
14:00　景気先行CI指数(7月)　　104.1


＜海外＞
17:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(8月)　　7.6％
20:00　ブ・FGV建設コスト(9月)　0.42％　0.56％
21:30　ブ・ローン残高(8月)　1.5％　1.2％
21:30　ブ・融資残高(8月)　4兆3040億レアル　4兆2660億レアル
21:30　ブ・個人ローン・デフォルト率(8月)　　4.1％
21:30　米・耐久財受注(8月)　0.6％　-0.1％


米・ニューヨーク連銀総裁が講演

米・シカゴ連銀総裁とブレイナード連邦準備制度理事会(FRB)理事が全米企業エコノミスト協会(NABE)年次会合で講演

米・2年債、5年債入札

英・ベイリー英中央銀行総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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