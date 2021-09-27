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今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、米耐久財受注、英ベイリー英中央銀行総裁が講演など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、米耐久財受注、英ベイリー英中央銀行総裁が講演など
＜国内＞
08:50 企業向けサービス価格指数(8月) 1.1％
14:00 景気一致指数(7月) 94.5
14:00 景気先行CI指数(7月) 104.1
＜海外＞
17:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(8月) 7.6％
20:00 ブ・FGV建設コスト(9月) 0.42％ 0.56％
21:30 ブ・ローン残高(8月) 1.5％ 1.2％
21:30 ブ・融資残高(8月) 4兆3040億レアル 4兆2660億レアル
21:30 ブ・個人ローン・デフォルト率(8月) 4.1％
21:30 米・耐久財受注(8月) 0.6％ -0.1％
米・ニューヨーク連銀総裁が講演
米・シカゴ連銀総裁とブレイナード連邦準備制度理事会(FRB)理事が全米企業エコノミスト協会(NABE)年次会合で講演
米・2年債、5年債入札
英・ベイリー英中央銀行総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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