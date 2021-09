常田大希率いるミレニアム・パレードの楽曲「Bon Dance」東京国際映画祭のテーマ曲に

King Gnu(キングヌー)常田大希率いるミレニアム・パレード(millennium parade)の楽曲「Bon Dance」が、2021年10月30日(土)より開催される第34回東京国際映画祭フェスティバルソングとなる。

■「Bon Dance」が東京国際映画祭のテーマ曲に

細田守最新作、映画『竜とそばかすの姫』のメインテーマ「U」がヒットを飛ばしているミレニアム・パレード。「Bon Dance」は、デビューアルバム『THE MILLENNIUM PARADE』に収録されている人気曲で、2021年8月、銀座ソニーパークに限定オープンしたミニシアター「ザ ミレニアム・パレード シアター」ではフルCGによるミュージックビデオも公開された。

そんな「Bon Dance」が、10月30日(土)から開催される第34回東京国際映画祭フェスティバルソングに。「Bon Dance」は、夏の夜に不思議な世界に迷い込み、妖怪たちの"百鬼夜行"に遭遇する少年少女の一夜限りの思い出を描いたストーリーになっており、その“お祭り感”が映画祭のフェスティバル感とマッチしたことから、テーマ曲となった。

■「Bon Dance」が聴ける予告編

第34回東京国際映画祭の予告編では、オープニング作品となるクリント・イーストウッド最新作『クライ・マッチョ』、クロージング作品となるニー賞ミュージカルの映画化『ディア・エヴァン・ハンセン』、エドガー・ライト最新作『ラストナイト・イン・ソーホー』などの映像と共に、「Bon Dance」を聴くことができる。

【楽曲詳細】

ミレニアム・パレード「Bon Dance」

収録アルバム:『THE MILLENNIUM PARADE』

発売日:2021年2月5日(金)

楽曲クレジット:

Music:Daiki Tsuneta

Lyrics & Vocal:ermhoi

Sax:MELRAW

Synthesizer, Organ and Piano:Ayatake Ezaki

Bass:Kazuki Arai

Drums:Yu Seki

Childrens Chorus:Emma & Ai Miyakawa

All other instruments:Daiki Tsuneta