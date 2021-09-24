

*15:38JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ

海運業が上昇率トップ。そのほか保険業、鉱業、銀行業、倉庫・運輸関連業なども上昇。一方、下落はなし。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 1,201.52 ／ 7.98

2. 保険業 ／ 1,164.99 ／ 3.39

3. 鉱業 ／ 240.09 ／ 3.36

4. 銀行業 ／ 152.37 ／ 3.32

5. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,009.89 ／ 3.02

6. 空運業 ／ 216.3 ／ 3.01

7. 精密機器 ／ 12,142.54 ／ 3.01

8. 輸送用機器 ／ 3,439.46 ／ 2.96

9. 証券業 ／ 400.44 ／ 2.88

10. 鉄鋼 ／ 487.41 ／ 2.80

11. 情報・通信業 ／ 5,128.67 ／ 2.70

12. 電気機器 ／ 4,028.51 ／ 2.62

13. 不動産業 ／ 1,552.14 ／ 2.54

14. 金属製品 ／ 1,415.39 ／ 2.52

15. サービス業 ／ 3,274.33 ／ 2.45

16. 水産・農林業 ／ 512.59 ／ 2.42

17. ゴム製品 ／ 3,707.82 ／ 2.26

18. 繊維業 ／ 614.11 ／ 2.22

19. その他金融業 ／ 756.07 ／ 2.19

20. ガラス・土石製品 ／ 1,209.59 ／ 2.19

21. 非鉄金属 ／ 986.59 ／ 2.10

22. 卸売業 ／ 1,886.13 ／ 1.95

23. 陸運業 ／ 1,949.16 ／ 1.88

24. 機械 ／ 2,418.81 ／ 1.74

25. その他製品 ／ 3,669.99 ／ 1.73

26. 石油・石炭製品 ／ 1,045.52 ／ 1.56

27. パルプ・紙 ／ 531.04 ／ 1.54

28. 医薬品 ／ 3,348.82 ／ 1.53

29. 小売業 ／ 1,470.8 ／ 1.50

30. 食料品 ／ 1,825.42 ／ 1.50

31. 化学工業 ／ 2,479.93 ／ 1.39

32. 電力・ガス業 ／ 371.89 ／ 1.18

33. 建設業 ／ 1,206.17 ／ 1.18《FA》