富士通は法人向けクラウドサービスに加え新たに個人や個人事業主向けにもクラウドサービスを提供

■IT人材の柔軟な働き方を支援

富士通<6702>(東1)は9月22日、従来提供してきた法人向けクラウドサービスに加え、Web販売サイト「Fujitsu Cloud Direct」を活用して新たに個人や個人事業主向けにもクラウドサービスを提供し、IT人材の柔軟な働き方を支援すると発表。

これまで同社が法人向けに提供してきた高品質かつ安心、安全なクラウドサービス「FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O(FJcloud-O)」と「FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-V(FJcloud-V)」のWeb販売サイトを、「Fujitsu Cloud Direct」として2021年9月13日から刷新した。加えて、近年のIT人材需要の高まりを受けITフリーランスエンジニアなどの多様な働き方が広がる中、個人や個人事業主向けにも「FJcloud-O」と「FJcloud-V」を2021年12月より「Fujitsu Cloud Direct」を通して販売開始する。同サービスは、2021年10月12日からオンライン形式で開催する「Fujitsu ActivateNow 2021」に出展する。

同社は今後、「Fujitsu Cloud Direct」を活用して、ITフリーランスエンジニアを含む幅広いIT人材がより活動しやすい環境を提供することで、多様な働き方を支援するとともに、企業におけるIT人材不足といった課題の解決に貢献していくとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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