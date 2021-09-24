

*07:29JST NY金：下落で1749.80ドル、米国株高などを意識した売りが増える

NY金先物12月限は、下落（COMEX金12月限終値：1749.80 ↓29.00）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比-29.00ドルの1749.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1737.50ドル-1777.10ドル。ロンドン市場で1777.10ドルまで戻したが、米国株高や米長期金利の上昇を意識して伸び悩んだ。通常取引終了後の時間外取引で1737.50ドルまで下げる場面があった。《FA》