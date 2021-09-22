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NY外為：ドル・円下げ止まる、米20年債入札の需要鈍化
記事提供元：フィスコ
*02:23JST NY外為：ドル・円下げ止まる、米20年債入札の需要鈍化
米財務省は240億ドル規模の20年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは1.795％と、事前の水準1.797％を小幅下回った。応札倍率は2.36倍と前回6回入札平均の2.39倍を下回り需要は弱かった。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は64.2％と、前回の62.3％を上回った。
入札結果を受けて、米国債相場は再び軟化。10年債利回りは1.305％から1.325％まで上昇。ドル・円は109円25−39銭で下げ止まった。《KY》
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