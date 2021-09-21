関連記事
【M&A速報：2021/09/21（2）】レアジョブ、ウィルグループ子会社のボーダーリンクと資本業務提携
記事提供元：フィスコ
*16:30JST 【M&A速報：2021/09/21（2）】レアジョブ、ウィルグループ子会社のボーダーリンクと資本業務提携
■レアジョブ<6096>、ウィルグループ<6089>子会社で外国語指導助手派遣事業のボーダーリンクと資本業務提携 同社を持ち分法適用会社化
■中部鋼鈑<5461>、ベトナム孫会社でプラント設備・製作等のMEITOKU ENGINIEERING VIETNAM社をソルテック工業に譲渡
■日本ペイントHD<4612>、上場機能・純粋持株会社機能以外の機能の分社化を検討開始
■飲食・食品業界のDXを推進するシコメルフードテック、1.5億円の資金調達を実施
■フードデリバリー最適化SaaSのLisa Technologies、プレシリーズAで総額約1.15億円の資金調達を実施
■ヤマハ発動機<7272>とクボタ<6326>、イチゴ自動収穫ロボット開発の米国スタートアップAdvanced Farm Technologies社に追加出資
■前田工繊<7821>、子会社で獣害対策製品等製造販売の未来のアグリと電気牧柵等製造販売のエスケー電気工業を合併
■シスメックス<6869>、子会社で臨床検査用試薬製造・販売のシスメックス国際試薬を吸収合併
■ディア・ライフ<3245>、品川区・大田区を主軸に事業展開する総合不動産会社アイディを買収
■協和エクシオ<1951>、昭和電線HD<5805>と洋上風力発電に関する電力工事事業で業務提携
■SOMPOホールディングス<8630>グループ、イタリアの農業保険会社ARAを買収へ
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ウェルス・マネジメント 京都東山SIX SENSES、匿名組合出資およびアセットマネジメント契約締結 9/21 16:01
- ディア・ライフ 東京都江戸川区中葛西に収益不動産取得 9/21 15:59
- 出来高変化率ランキング（14時台）～上場ダウH、ダイセキソリュなどがランクイン 9/21 14:48
- ＪＲ西日本 急伸、本日公募・売出株の受渡期日迎える 9/21 14:44
- ＴＩＳ 一時急落、株価は妥当レンジとして国内証券が投資判断を格下げ 9/21 14:29