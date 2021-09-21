旭ダイヤモンドは急伸後も次第高、中間期の業績・配当予想の大幅増額を好感

■9月中間配当は従来予想の4円を8円に引き上げる

旭ダイヤモンド工業<6140>(東1)は9月21日、急伸し、12%高の636円(69円高)で始値をつけた後も上値を追い、午前10時30分にかけては17%高の661円(94円高)まで上げて2019年以来の高値に進んでいる。前週末取引日・17日の取引終了後、第2四半期連結業績予想(2021年4～9月・累計)の増額修正と9月中間配当の増配を発表し、好感買いが殺到している。

第2四半期累計期間は、半導体需要の拡大や工作機械の受注増加により、電子・半導体業界向けや機械業界向け売上高の増加が見込まれ、連結売上高は5月に発表した従来予想を7.7%引き上げ、営業利益は同2.97倍に引き上げた。9月中間配当は従来の1株4円を同8円に引き上げた(前年同期は同3円)。通期の連結業績予想は現在精査中で、第2四半期決算発表時(21年11月9日)に公表するとした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【特集】「トリプル・ブルー」となった割安株、個人投資家の参戦余地は？（2021/02/01）

・【編集長の視点】京阪神ビルは高値期日一巡を先取り業績上方修正・増配を買い直して反発（2021/03/16）

・【小倉正男の経済コラム】米国はコロナ禍で起業ラッシュ、日本は？（2021/02/08）

・朝日ラバーは調整一巡、２２年３月期収益回復期待（2021/03/30）