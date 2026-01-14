*08:16JST 今日の為替市場ポイント：日銀金利据え置き予想で円売り継続の可能性

13日の米ドル・円は、東京市場では157円90銭から158円97銭まで上昇。欧米市場では158円60銭まで下げた後、159円19銭まで反発し、159円13銭で取引終了。本日14日の米ドル・円は主に159円台で推移か。日本銀行は今月の会合で政策金利を据え置くことを決定すると予想されてり、米ドル買い・円売りは継続する可能性がある。

日本銀行は1月22－23日開催の金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決定するとの見方が多いようだ。日銀は利上げによる金融システムへの影響を考慮しているとみられ、市場参加者の間では次の利上げのタイミングについて6月が想定されているようだ。円安進行の場合は4月に追加利上げが決まる可能性があるとの見方も出ている。ただ、拡張的な財政政策が導入された場合、物価高を抑制することは難しくなるため、一部の市場参加者は今月の政策決定会合で追加利上げについて議論することもあり得ると指摘している。《CS》