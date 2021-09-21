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旭ダイヤ 大幅続伸、上半期業績・配当計画の引き上げを発表
記事提供元：フィスコ
*11:00JST 旭ダイヤ---大幅続伸、上半期業績・配当計画の引き上げを発表
旭ダイヤ<6140>は大幅続伸。先週末に上半期業績予想・配当計画の引き上げを発表、評価材料につながっている。上半期営業利益は従来予想の3.7億円から11億円に引き上げ、前年同期は8.1億円の赤字であった。半導体需要の拡大や工作機械の受注増加によって、電子・半導体業界向け及び機械業界向け売上高の拡大が見込まれるもよう。上半期末配当金も従来の4円から8円に引き上げ、年間配当金は前期比4円増の12円に引き上げ。《ST》
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