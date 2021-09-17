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9/17の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:23JST 9/17
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（15181.92、+20.40）
・シカゴ日経先物は上昇（30335、大阪比+135）
・1ドル109円70-80銭
・SOX指数は上昇（3473.60、+7.84）
・米原油先物は変わらず（72.61、+0.00）
・次期首相による大型経済対策への期待
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（30323.34、-188.37）
・NYダウは下落（34751.32、-63.07）
・VIX指数は上昇（18.69、+0.51）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の感染拡大
・新政権発足までの政治空白
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン不足
留意事項
・資金循環統計速報（4-6月）
・自民党総裁選告示
・自民党総裁候補が演説会後に共同記者会見
・会社四季報「秋号」発売
・英小売売上高（8月）
・ユーロ圏経常収支（7月）
・ユーロ圏消費者物価指数（8月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（9月）《ST》
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