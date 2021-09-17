

*08:23JST 9/17

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（15181.92、+20.40）

・シカゴ日経先物は上昇（30335、大阪比+135）

・1ドル109円70-80銭

・SOX指数は上昇（3473.60、+7.84）

・米原油先物は変わらず（72.61、+0.00）

・次期首相による大型経済対策への期待

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（30323.34、-188.37）

・NYダウは下落（34751.32、-63.07）

・VIX指数は上昇（18.69、+0.51）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の感染拡大

・新政権発足までの政治空白

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン不足

留意事項

・資金循環統計速報（4-6月）

・自民党総裁選告示

・自民党総裁候補が演説会後に共同記者会見

・会社四季報「秋号」発売

・英小売売上高（8月）

・ユーロ圏経常収支（7月）

・ユーロ圏消費者物価指数（8月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（9月）《ST》