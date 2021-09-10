関連記事
NY原油：反落で68.14ドル、株安を意識した売りが強まる
記事提供元：フィスコ
*07:47JST NY原油：反落で68.14ドル、株安を意識した売りが強まる
NY原油先物10月限は反落（NYMEX原油10月限終値：68.14 ↓1.16）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比-1.16ドルの68.14ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは67.56ドル-69.89ドル。ロンドン市場で69.89ドルまで買われたが、ニューヨーク市場では株安を意識して伸び悩み、67.56ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に67ドル台後半で推移した。《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- NY原油：反発で69.30ドルも、株安を意識して上げ幅は縮小 9/ 9 07:31
- NY原油：続落で68.35ドル、ドル高や米長期金利上昇を嫌気 9/ 8 07:31
- NY原油：レイバーデー（労働者の日）の祝日で休場 9/ 7 07:41
- NY原油：反落、需要増の思惑後退で売り強まる 9/ 4 06:51
- NY原油：堅調推移で69.99ドル、一時70.61ドルまで上昇 9/ 3 07:31