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NY原油：反落で68.14ドル、株安を意識した売りが強まる

2021年9月10日 07:47

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記事提供元：フィスコ


*07:47JST NY原油：反落で68.14ドル、株安を意識した売りが強まる
NY原油先物10月限は反落（NYMEX原油10月限終値：68.14　↓1.16）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比-1.16ドルの68.14ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは67.56ドル-69.89ドル。ロンドン市場で69.89ドルまで買われたが、ニューヨーク市場では株安を意識して伸び悩み、67.56ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に67ドル台後半で推移した。《FA》

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