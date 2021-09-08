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今日の注目スケジュール：GDP改定値、貿易収支、米JOLT求人件数など

2021年9月8日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP改定値、貿易収支、米JOLT求人件数など
＜国内＞
08:50　GDP改定値(4-6月)　1.6％　1.3％
08:50　GDP民間企業設備(4-6月)　2.0％　1.7％
08:50　GDP民間消費支出(4-6月)　0.8％　0.8％
08:50　GDPデフレーター(4-6月)　-0.7％　-0.7％
08:50　国際収支(経常収支)(7月)　2兆2627億円　9051億円
08:50　BOP経常収支調整(7月)　1兆8547億円　1兆7791億円
08:50　貿易収支(国際収支ベース)(7月)　6338億円　6486億円
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(8月)　　1.0％
08:50　貸出動向 銀行計(8月)　　0.5％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年)(日本銀行)
13:30　倒産件数(8月)　　-39.67％
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(8月)　45.2　48.4
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(8月)　46.5　48.4


＜海外＞
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(9月7日まで1カ月)　　0.71％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(8月)　　1.45％
23:00　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.25％　0.25％
23:00　米・JOLT求人件数(7月)　1009.8万件　1007.3万件
28:00　米・消費者信用残高(7月)　286.0億ドル　376.9億ドル


ポーランド・国立銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.10％　0.10％

米・ニューヨーク連銀総裁が講演

米・ダラス連銀総裁がタウンホール会議開催

米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表

米・議会の米中経済安全保障調査委員会(USCC)公聴会


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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