

*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP改定値、貿易収支、米JOLT求人件数など

＜国内＞

08:50 GDP改定値(4-6月) 1.6％ 1.3％

08:50 GDP民間企業設備(4-6月) 2.0％ 1.7％

08:50 GDP民間消費支出(4-6月) 0.8％ 0.8％

08:50 GDPデフレーター(4-6月) -0.7％ -0.7％

08:50 国際収支(経常収支)(7月) 2兆2627億円 9051億円

08:50 BOP経常収支調整(7月) 1兆8547億円 1兆7791億円

08:50 貿易収支(国際収支ベース)(7月) 6338億円 6486億円

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(8月) 1.0％

08:50 貸出動向 銀行計(8月) 0.5％

10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年)(日本銀行)

13:30 倒産件数(8月) -39.67％

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(8月) 45.2 48.4

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(8月) 46.5 48.4



＜海外＞

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(9月7日まで1カ月) 0.71％

20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(8月) 1.45％

23:00 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.25％ 0.25％

23:00 米・JOLT求人件数(7月) 1009.8万件 1007.3万件

28:00 米・消費者信用残高(7月) 286.0億ドル 376.9億ドル



ポーランド・国立銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.10％ 0.10％

米・ニューヨーク連銀総裁が講演

米・ダラス連銀総裁がタウンホール会議開催

米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表

米・議会の米中経済安全保障調査委員会(USCC)公聴会



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》