ＣＡＮＢＡＳ　年初来安値、新株予約権と新株予約権付社債発行で希薄化懸念、調達資金27.6億円／新興市場スナップショット



*11:26JST <4575> ＣＡＮＢＡＳ 324 -30

年初来安値。第三者割当で新株予約権5万5554個（潜在株式数555万5400株）と新株予約権付社債（新株予約権49個、当初転換価額での潜在株式数208万3300株）を発行すると発表し、将来的な株式価値の希薄化懸念から売り優勢となっている。調達資金の約27.6億円は19年10月31日に発行した新株予約権付社債（残額約7.50億円）の買入・消却のほか、臨床試験費用や運転資金に充てる。《FA》