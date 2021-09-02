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USEN-NEXT HOLDINGS 「とくマネ」新機能、多言語対応相談窓口の提供を開始
記事提供元：フィスコ
*14:15JST USEN-NEXT HOLDINGS---「とくマネ」新機能、多言語対応相談窓口の提供を開始
USEN-NEXT HOLDINGS<9418>は1日、グループ会社のNext Innovationが特定技能業務クラウドサービス「とくマネ」の新機能である多言語対応相談窓口（自動相互翻訳チャット）の提供を開始したことを発表した。
「とくマネ」は、「申請書類作成業務」、「支援実施業務」、「人材・企業管理業務」の3つの機能を兼ね備えた特定技能業務クラウドサービス。新機能は、自動相互翻訳チャットのため、国籍を問わず、特定技能外国人と母国語でコミュニケーションが可能となり、仕事上や社会生活上の相談、公的手続や在留資格に関する問い合わせ等、その他あらゆる相談や問い合わせのサポートが可能になるとしている。《ST》
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