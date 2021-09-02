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モビルス 初値1830円、公開価格を43.0％上回る、コンタクトセンター向けソリューション提供／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:25JST <4370> モビルス 1913 -
公開価格（1280円）を43.0％上回る1830円で初値を付けた。会社設立は11年9月16日。主な事業はコンタクトセンター向けSaaSプロダクトなどCXソリューションの提供。22年8月期の営業利益予想は前期比2.5倍の2.80億円。SaaSサービスが既存顧客のユーザー追加や新規顧客獲得で伸びるほか、プロフェッショナルサービスやイノベーションラボサービスも順調に推移すると見込んでいる。《TY》
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