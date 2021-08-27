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出来高変化率ランキング（14時台）～4℃HD、iシェアーズなどがランクイン
*14:42JST 出来高変化率ランキング（14時台）～4℃HD、iシェアーズなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月27日 14:26 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3672> オルトプラス 6557800 61200 10615.36% 4.42%
<4583> カイオム 10080200 423760 2278.75% 5.84%
<7363> ベビーカレンダー 172000 10080 1606.35% 9.7%
<2975> スターマイカHD 883900 58700 1405.79% 8.52%
<6198> キャリア 2818600 384240 633.55% 3.6%
<2315> CAICA 40223000 5589400 619.63% -6.83%
<3989> シェアリングT 2318000 357720 547.99% 5.12%
<3998> すららネット 10198100 1812460 462.67% 5.29%
<3548> バロック 474000 84500 460.95% -1.35%
<8273> イズミ 1190800 221760 436.98% -1.39%
<2305> スタジオアリス 382500 71640 433.92% -0.67%
<2882> イートアンドHD 229600 45220 407.74% -3.58%
<6208> 石川製 181500 37060 389.75% 2.11%
<3807> フィスコ 2360900 495220 376.74% -2.82%
<9928> ミロク情報 179600 40200 346.77% 6.13%
<4475> HENNGE 1984900 446900 344.15% 17.09%
<8200> リンガハット 606300 139160 335.69% -1.69%
<2735> ワッツ 313500 74160 322.73% 0%
<7445> ライトオン 597800 144400 313.99% -2.23%
<8160> 木曽路 462800 112200 312.48% -2.07%
<2656> ベクター 762200 190760 299.56% 10.2%
<4199> ワンプラ 171300 46120 271.42% -12.21%
<7611> ハイデ日高 456100 123380 269.67% -1.08%
<4745> 東京個別 523500 142400 267.63% 0.17%
<9601> 松竹 272500 74340 266.56% 0.16%
<9828> 元気寿司 108400 29900 262.54% -1.24%
<8008>* 4℃HD 370800 103980 256.61% -2.24%
<7868> 広済堂 2835400 801880 253.59% -7.81%
<9602> 東宝 1319100 395280 233.71% -1.05%
<1482>* iシェアーズ 212763 63964.4 232.63% -0.04%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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