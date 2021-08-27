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出来高変化率ランキング（14時台）～4℃HD、iシェアーズなどがランクイン

2021年8月27日 14:42

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記事提供元：フィスコ


*14:42JST 出来高変化率ランキング（14時台）～4℃HD、iシェアーズなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [8月27日　14:26　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3672> オルトプラス　　　 　6557800 　61200　 10615.36% 4.42%
<4583> カイオム　　　　　 　10080200 　423760　 2278.75% 5.84%
<7363> ベビーカレンダー　 　172000 　10080　 1606.35% 9.7%
<2975> スターマイカHD　 　883900 　58700　 1405.79% 8.52%
<6198> キャリア　　　　　 　2818600 　384240　 633.55% 3.6%
<2315> CAICA　　　　 　40223000 　5589400　 619.63% -6.83%
<3989> シェアリングT　　 　2318000 　357720　 547.99% 5.12%
<3998> すららネット　　　 　10198100 　1812460　 462.67% 5.29%
<3548> バロック　　　　　 　474000 　84500　 460.95% -1.35%
<8273> イズミ　　　　　　 　1190800 　221760　 436.98% -1.39%
<2305> スタジオアリス　　 　382500 　71640　 433.92% -0.67%
<2882> イートアンドHD　 　229600 　45220　 407.74% -3.58%
<6208> 石川製　　　　　　 　181500 　37060　 389.75% 2.11%
<3807> フィスコ　　　　　 　2360900 　495220　 376.74% -2.82%
<9928> ミロク情報　　　　 　179600 　40200　 346.77% 6.13%
<4475> HENNGE　　　 　1984900 　446900　 344.15% 17.09%
<8200> リンガハット　　　 　606300 　139160　 335.69% -1.69%
<2735> ワッツ　　　　　　 　313500 　74160　 322.73% 0%
<7445> ライトオン　　　　 　597800 　144400　 313.99% -2.23%
<8160> 木曽路　　　　　　 　462800 　112200　 312.48% -2.07%
<2656> ベクター　　　　　 　762200 　190760　 299.56% 10.2%
<4199> ワンプラ　　　　　 　171300 　46120　 271.42% -12.21%
<7611> ハイデ日高　　　　 　456100 　123380　 269.67% -1.08%
<4745> 東京個別　　　　　 　523500 　142400　 267.63% 0.17%
<9601> 松竹　　　　　　　 　272500 　74340　 266.56% 0.16%
<9828> 元気寿司　　　　　 　108400 　29900　 262.54% -1.24%
<8008>* 4℃HD　　　　　 　370800 　103980　 256.61% -2.24%
<7868> 広済堂　　　　　　 　2835400 　801880　 253.59% -7.81%
<9602> 東宝　　　　　　　 　1319100 　395280　 233.71% -1.05%
<1482>* iシェアーズ　　　 　212763 　63964.4　 232.63% -0.04%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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