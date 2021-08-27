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NY外為：ドル・円110円台回復、米7年債入札控え
記事提供元：フィスコ
*01:42JST NY外為：ドル・円110円台回復、米7年債入札控え
NY外為市場でドル・円は財務省が実施する7年債入札を控え110円台を回復した。
アフガニスタンの同時多発テロを受けたリスク回避の円買いに109円94銭まで下落後、110円15銭まで戻した。
米国債利回りは1.34％まで低下後、再び1.356％まで上昇。米国株式相場は下げどまり。一時100ドル超下げたダウ平均株価は下げ幅を縮小し、56ドル安で推移した。《KY》
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