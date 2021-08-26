

*17:46JST 26日の日本国債市場概況：債券先物は152円21銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年9月限

寄付152円12銭 高値152円24銭 安値152円09銭 引け152円21銭

売買高総計21093枚

2年 427回 -0.135％

5年 148回 -0.115％

10年 363回 0.015％

20年 177回 0.400％

債券先物9月限は、152円12銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利の上昇を受けて売りが先行し、152円09銭まで下げた。その後、財務省の20年債入札の結果が好調だったことから買われ、152円24銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が売られ、10年債と20年債が買われ、5年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は0.24％、10年債は1.35％、30年債は1.95％近辺で推移。

債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.40％、英国債は0.61％、オーストラリア10年債は1.18％、NZ10年債は1.74％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・20:30 欧州中央銀行(ECB)7月理事会議事要旨

・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：35.0万件、前回：34.8万件）

・21:30 米・4-6月期GDP改定値（前期比年率予想：+6.7％、速報値：+6.5％）

・02:00 米財務省・7年債入札《KK》