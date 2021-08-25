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8/25の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:10JST 8/25
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27732.10、+237.86）
・NYダウは上昇（35366.26、+30.55）
・ナスダック総合指数は上昇（15019.80、+77.15）
・シカゴ日経先物は上昇（27765、大阪比+25）
・SOX指数は上昇（3345.39、+3.39）
・米原油先物は上昇（67.54、+1.90）
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・1ドル109円60-70銭
・VIX指数は上昇（17.22、+0.07）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の感染拡大
・内閣支持率の低下
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・国債買いオペ
・景気先行指数（6月）
・工作機械受注（7月）
・独IFO企業景況感指数（8月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・米耐久財受注（7月）
・国際ゲーム見本市「ゲームズコム」（27日まで）《ST》
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