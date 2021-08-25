

*08:10JST 8/25

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27732.10、+237.86）

・NYダウは上昇（35366.26、+30.55）

・ナスダック総合指数は上昇（15019.80、+77.15）

・シカゴ日経先物は上昇（27765、大阪比+25）

・SOX指数は上昇（3345.39、+3.39）

・米原油先物は上昇（67.54、+1.90）

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・1ドル109円60-70銭

・VIX指数は上昇（17.22、+0.07）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の感染拡大

・内閣支持率の低下

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・国債買いオペ

・景気先行指数（6月）

・工作機械受注（7月）

・独IFO企業景況感指数（8月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・米耐久財受注（7月）

・国際ゲーム見本市「ゲームズコム」（27日まで）《ST》